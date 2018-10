Duy Ton, CFA, ist Portfoliomanager im Nachhaltigkeitsteam von Union Investment. Seit über zehn Jahren ist er auf die Analyse von Aktien und Nachhaltigkeitskriterien sowie die Kapitalanlage nach ESG-Kriterien spezialisiert. Nach einer Banklehre absolvierte Ton ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität Frankfurt sowie der School of Management der University of Southampton in England. Er ist seit 2013 CFA Charterholder.

Sabine Schauer-Klotz, CFA, ist Fonds- und Kapitalmarktspezialistin im Team Kapitalmarktkommunikation von Union Investment. Sie ist spezialisiert auf die Erstellung von fonds- und kapitalmarktbezogenen Publikationen. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Aktienanalystin, zunächst für die DZ Bank, danach für die Commerzbank, das Bankhaus Metzler und die BHF Bank, bevor sie 2001 zur Union Investment wechselte. Frau Schauer-Klotz studierte Betriebswirtschaftslehre an der European Business School in Oestrich-Winkel mit Stationen an der European Business School in London und der Universidad Argentina de la Empresa in Buenos Aires. Seit 2000 ist sie CFA Charterholder.

Bild: WirtschaftsWoche