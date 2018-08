Was macht Wandelanleihen gerade jetzt so attraktiv? Bei diesem Wertpapier wird dem Anleihekäufer der Nominalwert nach Ablauf der Laufzeit entweder als Barauszahlung oder aber in Form von Aktien zurückgezahlt. Es besteht allerdings kein Wandelzwang. Der Besitzer der Anleihe entscheidet, ob und wann er wandeln will. Eine Wandlung ist grundsätzlich nur dann interessant, wenn die betreffenden Aktien stark gestiegen sind und damit den Nominalwert der Anleihe übersteigen. In diesem Fall können die gewandelten Aktien sofort an der Börse verkauft und so ein Kursgewinn erzielt werden.