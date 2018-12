Insbesondere der laufenden Überprüfung der eigenen Risikosituation kommt aktuell eine besondere Bedeutung zu – denn es zeichnet sich ab, dass die Preisvolatilität an den Finanzmärkten zunimmt. Doch wer in seinem Finanzplan einen langen Anlagehorizont definiert hat oder sogar zusätzliches Kapital einsetzen möchte, kann sich über den möglichen „Schlussverkauf“ freuen.



In jedem Fall gilt: Wer nachhaltig Erfolg in der Geldanlage haben möchte, muss sich laufend mit der Materie auseinandersetzen. Denn was ein Segen ist, ist auch eine Bürde: ist man in der komfortablen Situation, regelmäßig finanzielle Überschüsse zu generieren, hat man zugleich auch die Verantwortung diese sinnvoll zu investieren – je nach Umfang der Mittel kann dies einen beträchtlichen zeitlichen Aufwand mit sich bringen. Professionelle Hilfe kann hier Abhilfe schaffen, ist aber mit Kosten und keineswegs mit einer Performance-Garantie verbunden.