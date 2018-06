Verkehrte (Finanz-)welt: Rentendepots rechtzeitig absichern

Denn irgendwann werden die Kapitalmarktzinsen im Zuge der wirtschaftlichen Erholung wieder steigen. Und dann reichen die aktuell noch niedrigen Zinseinnahmen nicht mehr, um die fallenden Anleihekurse zu kompensieren. So sind etwa die Renditen von Bundesanleihen in den vergangenen Jahren immer wieder in den negativen Bereich gesunken. Nur längere Laufzeiten von mitunter über zehn Jahren haben noch einen minimal positiven Ertrag gebracht. Die als eher sicherer Hafen geltenden Rentenfonds werden also mit großer Wahrscheinlichkeit Kursrückgänge verzeichnen. Sind für Anleger nun Verluste vorprogrammiert?