Wichtig sind dabei robuste Strategien, die insbesondere bei extremen Marktentwicklungen ihre risikoreduzierende Eigenschaft nicht verlieren. So nahmen in der Vergangenheit beispielsweise Korrelationen, also der Gleichlauf zwischen verschiedenen Anlageklassen, ausgerechnet in Abwärtsbewegungen deutlich zu. Einer der Grundgedanken der Portfoliotheorie, die Risikoreduzierung durch Diversifikation beziehungsweise Risikostreuung, wirkte nur eingeschränkt.