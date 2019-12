Da es, wie oben beschrieben, für die einstmals „neuen“ Fonds herausfordernder wird, Alpha zu generieren, ist die Asset Management-Branche zu stetiger Innovation gezwungen und reagiert mit neuen Fondskonzepten. Zunehmend verschwimmen so die Grenzen zwischen Venture Capital und Private Equity, auch in Europa. Auf der einen Seite investieren Venture Capital-Investoren immer häufiger auch in späteren Phasen der Unternehmensentwicklung und mit höheren Volumina. Gerade der Trend, dass Unternehmen länger „private“ bleiben, also nicht an die Börse gehen, hat dem Vorschub geleistet.



Auf der anderen Seite haben inzwischen auch einige Private Equity-Gesellschaften „Growth Fonds“ aufgesetzt, die in eher technologisch orientierte Geschäftsmodelle investieren können und auch offen dafür sind, Minderheitsanteile zu erwerben. Denn Gründer, die häufig noch die Geschäfte leiten, möchten meist nicht zu früh ihr gesamtes Unternehmen verkaufen und würden sonst nicht mit Private Equity-Investoren zusammenarbeiten. Die Investoren müssen sich also an die geänderte ökonomische Realität anpassen, dass technologisch und digital orientierte Unternehmen einen immer größeren Teil der Volkswirtschaft ausmachen.