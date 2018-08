Gerade soziale Netzwerke nutzen erhebliche Skalen- und Netzeffekte. Der „Maschine“ von Facebook ist es egal, ob 100.000, eine Million oder eine Milliarde Nutzer angemeldet sind. Es bedarf höchstens einiger neuer Server, aber keiner komplett neuen Fabrik. Die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ist nahezu unendlich. Für Werbepartner wiederum, also die Umsatztreiber des Unternehmens, ist die Anzahl der User ein entscheidender Faktor. Große Anbieter ziehen dadurch immer mehr Nutzer an – ein Aspekt, der für klassische Branchen kaum gilt.



Andererseits ist nicht alles, was technologisch einen modernen Anschein hat, auch ein vielversprechendes Investment. Ob Tesla tatsächlich in einigen Jahren der führende Hersteller von E-Autos und profitabel sein wird, ist fraglich. Wer kaum ebenbürtige Wettbewerber hat, läuft zudem Gefahr, sich selbst zu überschätzen und Fehler zu begehen – dafür war ebenfalls Facebook jüngst ein gutes Beispiel. Das wiederum könnte in schnelllebigen Zeiten dann doch ein Ansatz für neue Anbieter sein. Auch das müssen Anleger und Analysten berücksichtigen.