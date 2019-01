Als normal-geübter Bilanzleser kann man derlei Vorgehen meist nur schwer erkennen. Und ob die Wirtschaftsprüfer all diese Überlegungen wieder geradebiegen werden, bleibt abzuwarten. Erfahrungsgemäß benötigt die Etablierung gelebter Standards meist mindestens ein paar Jahre. Und so dürfen sich die Freunde intensiver Fundamentalanalyse also freuen: Die diesjährige Bilanzsaison wird sicher ein paar Leckerbissen für sie bereithalten.



Für alle anderen – insbesondere die meisten Kleinanleger – bleibt leider die Erkenntnis, dass sich die Informationsqualität der Rechenwerke durch den IFRS 15 erst einmal nicht notwendigerweise erhöhen wird. Manch einer mag das enttäuschend finden. Doch letztendlich ist es eben gerade dieses Wissen um die Grenzen der modernen Rechnungslegung (und eben nicht das blinde Vertrauen in die Aussagekraft der IFRS), das für die nötige Vorsicht, Aufmerksamkeit und Demut bei der Aktienanalyse sorgt.