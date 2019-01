Und wenn die Positionierung nicht so kompliziert ist, dann beweisen die Finanzabteilungen der Unternehmen gerne mal ihre ganze Kreativität. Die folgenden Beispielliste zeigt, was aktuell in Unternehmen diskutiert beziehungsweise auch schon umgesetzt worden ist. Bewusst ist die folgende Aufzählung anonymisiert und auch die Branche teilweise verfälscht, denn die meisten Erkenntnisse sind in der Öffentlichkeit im Detail noch nicht bekannt:



- Eine Fitnesskette hat in Neuverträge komplexe quartalsweise Auswertungs-Leistungen für die Kunden aufgenommen. Dadurch sollte erreicht werden, dass auch gegen Vertragsende – wo Kunden üblicherweise kaum noch ins Fitness-Studio kommen – noch eine Leistung am Kunden erfolgt und so die Umsatzbuchung gleichmäßiger über die Zeit vorgenommen werden kann. Ansonsten hätte der Umsatz tendenziell frühzeitig, also in der Anfangsphase der Kundenbeziehung, gebucht werden müssen (was aber nicht in die Anreizprogramme des Managements gepasst hat).