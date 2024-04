Die Möglichkeiten für Erwachsene, sich finanziell weiterzubilden, sind in Deutschland primär auf Eigeninitiative zurückzuführen. Für Kinder und Jugendliche sind nachweislich die Eltern die wichtigste Bildungsquelle - und nicht die Schule. Die Gründe liegen nicht in der fehlenden Nachfrage, eher in den Angeboten: Da das Schulfach Finanzen deutschlandweit weder verpflichtend noch mit einer Mindeststundenzahl (eines vollwertigen Nebenfachs) ausgestattet ist, gibt es große regionale Unterschiede. So lassen die Ergebnisse einer Studie der Flossbach von Storch Stiftung vermuten: Kinder und Jugendliche erhalten bis zur 10. Klasse beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und Hessen zwar fünfmal (!) so viel Unterricht in finanzieller Bildung wie in Berlin oder Thüringen, allerdings absolut nur mit 75 Prozent der Stundenzahl eines vollwertigen Nebenfachs.