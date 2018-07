Verkehrte (Finanz-)Welt: Warum sich nachhaltiges Investieren lohnt

Was könnte man also tun, um Impact Investing in Deutschland zu fördern? Nun, einerseits fehlt es dieser schönen Idee noch an Bekanntheit. Erst sehr wenige Anleger haben davon gehört. Dafür ist mehr Information nötig, idealerweise über Multiplikatoren wie Anlageberater, aber auch Medien und Bildungseinrichtungen. Gleichzeitig müssten sich die Anbieter zusammenschließen, um gemeinsam einheitliche Prinzipien und Leitlinien festzulegen und damit mehr Vertrauen für Impact Investing Produkte zu schaffen.

Am Ende kommt es aber wohl auch auf die praktische Seite an. Ein Fonds kann noch so ideale Ziele verfolgen – wenn Anleger den Fonds nur über komplizierte und teure Umwege handeln können oder steuerliche Nachteile daraus haben, werden sie sich wahrscheinlich für andere Produkte entscheiden.