Verkehrte (Finanz-)Welt: Wie Risikokennzahlen Anleger täuschen können

Prof. Dr. Michael G. Schmitt, CFA, ist seit 2014 an der ISM – International School of Management in Frankfurt als Professor für Finanzmanagement tätig. Seine Forschungsinteressen liegen auf den Gebieten Mergers & Acquisitions (M&A) sowie Unternehmensbewertung. Er veröffentlichte in führenden akademischen Zeitschriften und ist als Gutachter für die Zeitschrift Business Research im Jahr 2017 mit dem Best Reviewer Award ausgezeichnet worden. Darüber hinaus koordiniert er die Mitgliedschaft der ISM in der Principles of Responsible Management Education (PRME) Initiative der Vereinten Nationen. Vor seiner akademischen Laufbahn war er insgesamt 9 Jahre bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PwC und KPMG sowie der Privatbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. beschäftigt. Seit 2002 gehört er als Charterholder dem CFA Institute und der deutschen CFA Society an.