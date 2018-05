Geht man angesichts der demografischen Situation in vielen Ländern aber davon aus, dass Wachstum und Rendite traditioneller Anlageklassen langfristig doch eher niedrig bleiben, spielt der erwartete Zusatzertrag von „Private Assets“ eine immer bedeutendere Rolle im Asset-Mix langfristig orientierter Anleger. Wichtig für die Diversifikation des Portfolios: Die langfristige Zusatzrendite von Private Assets im Vergleich zu traditionellen Anlagen ist in der Regel weniger korreliert zum Auf und Ab an den Börsen.