Verwahrstellen sind zwar gesetzlich dazu verpflichtet, Anlegervermögen klar vom Eigenbestand zu trennen und ein weitreichendes Risikomanagement zu betreiben. Doch regulatorische Vorgaben können nicht alles lösen. Auch die Marktteilnehmer sind dazu aufgefordert, ihre Auswahlkriterien anzupassen. Eine genauere Prüfung, wer die eigentlichen Vertragspartner sind, und wie das Verhältnis von Kapitaldeckung zu verwahrtem Gesamtvermögen aussieht, wäre ratsam.

Denn: So sehr das Umfeld für Verwahrstellen sich im Zuge der Finanzkrise gewandelt hat, so sehr Haftungspflichten und Anlegerschutz verstärkt wurden, so wenig scheinen die Kriterien angepasst worden zu sein, anhand derer Verwahrstellen ausgewählt werden. Weiterhin ist der Preis das primäre Auswahlkriterium (vgl. auch: „The Paradigm Shift: Review of the historical evolution of the global custody industry “ von Roel van de Wiel). Ob dieses Vorgehen optimalen Schutz der Vermögensgegenstände bietet, ist fraglich. Marktteilnehmer täten gut daran, Verwahrstellen und ihre Struktur genauer unter die Lupe zu nehmen.