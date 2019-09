Verkehrte (Finanz)welt: Anleger, aufgepasst: Wie der Umbau der Referenzzinssätze wirkt

Produkte auf Basis des neuen Systems werden ab 2020 verstärkt in den Markt eingeführt werden. Ob und in welcher Form der CHF-Libor fortgeführt wird, ist noch ungewiss. Professionelle Finanzmarktteilnehmer sind jedoch aufgefordert worden, sich auf ein Ende des Libor im Dezember 2021 einzustellen und für eine sehr große Anzahl an Finanzinstrumenten den reibungslosen Übergang auf das neue System zu organisieren.



Verglichen mit der Schweiz ist die Reform im Euro-Raum weniger fortgeschritten. Ein wichtiger Meilenstein steht jedoch am 2. Oktober 2019 an: Der neue Tagesgeldsatz €STR (Euro short-term rate) wird an den Märkten eingeführt und löst dann den aktuellen Tagesgeldsatz EONIA effektiv bis Dezember 2021 ab. Privatanleger dürften diese Umstellung zunächst kaum direkt spüren. Sie sollten sich aber nicht wundern, dass Banken und andere Anbieter von Finanzprodukten mit EONIA-Bezug (z.B. Zertifikate) mit Vertragsanpassungen auf sie zukommen.