Welche strategischen Möglichkeiten stehen dafür in der Praxis zur Verfügung? Statt in kapitalgewichtete Aktienindizes zu investieren, sollten Anleger in Aktien mit niedrigerer Volatilität investieren, um ein Portfolio mit minimaler Varianz zu kreieren oder auf Anbieter vertrauen, die Minimum-Varianz-Strategien verfolgen. Die Optimierung der Volatilität einzelner Aktien und deren Korrelation zueinander resultiert in Portfolios, die im Vergleich zu kapitalgewichteten Alternativen systematisch niedrigere Risiken und langfristig bei gleichem Risiko höhere Renditen zeigen.



