Dass diese Nachfrage nicht nur kolportiert, sondern tatsächlich gelebte Wirklichkeit ist, dafür sprechen die Ergebnisse unterschiedlicher, groß angelegter Umfragen. In einer aktuellen Erhebung, für die weltweit 900 institutionelle Investoren, rund 3.500 Privatanleger sowie 2.800 Praktiker aus der Finanzindustrie befragt wurden, hat das CFA Institute herausgefunden, dass länderübergreifend 85 Prozent der Investmentmanager ESG-Kriterien in Anlageentscheidungen einbeziehen. Drei Viertel (76 Prozent) der institutionellen Anleger und 69 Prozent der Privatanleger weltweit (in Deutschland sogar 81 Prozent) zeigen sich derzeit interessiert an ESG-Investments oder sind bereits entsprechend positioniert. Eine aktuelle Umfrage des Vermögensverwalters Blackrock, der rund 150 Milliarden Dollar in dezidiert nachhaltigen Strategien anlegt, legt einen ähnlichen Trend nahe. Danach rücken 86 Prozent der Investoren in Europa das Thema ESG derzeit in den Mittelpunkt ihrer Anlagestrategien.