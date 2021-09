Wie in einigen der vorangegangenen WiWo-Kolumnenbeiträge bereits skizziert, ist die Zahl der „Neubörsianer“ in Deutschland im vergangenen Jahr rapide gestiegen. Je nach Berechnungsmethode investierten 2020 rund 2,7 Millionen Menschen mehr in Aktien, Aktienfonds und aktienbasierte ETFs. Besonders stark war der Anstieg der unter 30-Jährigen. Diese Zielgruppe ist zumeist digital affin, weist aber noch geringe Börsenkenntnisse und Erfahrungen auf. Könnte die Integration verhaltenswissenschaftlicher Ansätze (Behavioral Finance) in Apps und Finanzdienstleistungen eine Hilfe für Anleger sein? Es lohnt sich einen Blick darauf zu werfen, wie diese Konzepte in der Praxis implementiert werden.