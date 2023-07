Verkehrte (Finanz)Welt Behavioural Finance: So beeinflussen unsere Emotionen das Anlageverhalten

In Summe erwarten drei von vier Finanzprofis (75 Prozent), dass die Verbreitung von Ansätzen und Methoden der Behavioural Science in der Finanzindustrie in den nächsten Jahren zunehmen wird. Die Studienautoren gehen davon aus, dass dafür noch einige Widerstände aus dem Weg zu räumen sind. So braucht es mehr interne Ressourcen und Rückendeckung auf Ebene der Unternehmensführung. Insgesamt muss der Wertbeitrag von Behavioural Science in den Finanzhäusern klarer herausgestellt werden.