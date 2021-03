Unternehmenskrisen entwickeln sich selten schleichend. Meist ist es ein bestimmter Punkt, dessen Überschreitung die Katastrophenglocken läuten lässt. Wie tauschten sich schon die Protagonisten in Ernest Hemingways Roman „Fiesta“ aus: „How did you go bankrupt?“ Bill asked. „Two ways,“ Mike said. „Gradually and then suddenly“. In der aktuellen bilanziellen Realität sind es häufig Kreditklauseln (sog. Covenants), die entsprechende ‚Suddenlies‘ auslösen: Bei bestimmten Kennzahlenunterschreitungen räumen diese den Banken ein Kündigungs- oder Zinserhöhungsrecht ein.