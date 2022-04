Inflationstreiber Nummer eins bleiben die Energiepreise. Nachdem es bis Anfang des Jahres vor allem die Preise für Gas und Strom waren, die massiv stiegen, legten im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine insbesondere die Preise für Kraftstoffe und Heizöl massiv zu. Im März lagen die Energiepreise 44,7 Prozent höher als im Vorjahr und trugen fast fünf Prozentpunkte zur Inflationsrate bei. Sofern sich die Börsenpreise für Öl, Gas und Strom auf dem aktuellen Niveau einpendeln, sind auf Verbraucherpreisebene keine weiteren Preisrekorde zu erwarten. Verhindert werden diese aber nur durch die massiven staatlichen Eingriffe – Stichworte Kraftstoffrabatt und Energieschecks. In so gut wie allen Euroländern wurden Maßnahmen ergriffen, um den Energiepreisanstieg zu begrenzen: In Frankreich wurden die Preise für Gas und Strom eingefroren, in Spanien und Belgien wurden die Steuern auf Gas und Strom erheblich gesenkt und in Deutschland, Frankreich und Italien werden die Kraftstoffpreise rabattiert.