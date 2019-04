Roland Ullrich, CFA, ist freiberuflicher Managementberater und gilt als führender Neuro-Finanzexperte. Ein über viele Jahre angeeignetes Wissen in Psychologie und Neurowissenschaften verbindet er mit seiner Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten aus 20 Jahren Tätigkeit bei internationalen Banken in Frankfurt, London und New York. Zuletzt war er als Bereichsleiter einer in Frankfurt ansässigen Großbank für das globale Aktiengeschäft verantwortlich. Roland Ullrich hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn studiert und mit Diplom abgeschlossen. Seit dem Jahr 2000 ist er als Chartered Financial Analyst (CFA) qualifiziert und Mitglied der CFA Society Germany.