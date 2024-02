Und heute? Von ihren Tiefpunkten in den Jahren 2019 und 2020 stiegen die zehnjährigen Renditen deutscher Bundesanleihen bis Ende September letzten Jahres um 3,6 Prozentpunkte. In den USA und in Italien kletterten die Staatsanleihen um 3,8 beziehungsweise 4,2 Prozentpunkte. Absolut gesehen sind diese Anstiege deutlich heftiger als die eingangs geschilderten in den Jahren 1993 und 1994. Prozentual betrachtet gehen sie durch die Decke: Sechs bis acht hundert Prozent in den USA und Italien. In Deutschland aufgrund der negativen Ausgangsrendite jenseits mathematischer Berechenbarkeit!