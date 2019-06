Auf den „grünen“ Trend in der privaten Geldanlage hat auch die Deutsche Börse bereits reagiert. Seit November 2018 bietet die Börse Frankfurt das sogenannte „Green Bond-Segment“ an, in dem Anleihen gebündelt werden, welche die ICMA Green Bond Principles erfüllen. Derzeit werden bereits rund 150 Anleihen in dem Segment aufgeführt, die an verschiedenen europäischen Börsen notiert und in den Handel in Frankfurt einbezogen sind. Viele angebotenen Anleihen sind Privatanlegern allerdings kaum direkt zugänglich, da sie ein Mindestkaufvolumen von 100.000 Euro voraussetzen. Eine Ausnahme ist beispielsweise die Schuldverschreibung des Energieversorgers EnBW, bei dem der Einstieg ab tausend Euro möglich ist. Die Mittel hieraus fließen in Projekte und Investitionen rund um Windkraft, Fotovoltaik und Elektromobilität.