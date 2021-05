Umsichtige institutionelle Investoren etablieren daher Prozesse, um auch in schwankungsanfälligen Märkten kurzfristige Risiken zu beherrschen und von Chancen zu profitieren. Gemeint ist im aktuellen Fall ein sogenanntes „Rebalancing“, also ein klares Regelwerk, nach welchen Kriterien Risikopositionen wiederaufgebaut werden. Da sich − angesichts der Geschwindigkeit der Marktbewegungen − eine verzögerte Entscheidungsfindung als sehr kostspielig erweisen kann, ist dies auch für kleinere Anleger von Relevanz. Solch ein Entscheidungssystem bietet Orientierung, wenn Anlageentscheidungen in Drucksituationen erfolgen müssen.