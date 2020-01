Verkehrte (Finanz)Welt: Das Geld der Zukunft. Die Zukunft des Geldes.

Dass wir beim Friseur, beim Bäcker oder in der Kneipe noch immer gerne mit Münzen und Scheinen zahlen, daran haben wir uns als Konsumenten schlicht gewöhnt. Zudem ist umgekehrt die Bereitschaft, elektronische Zahlungen anzunehmen, noch keineswegs flächendeckend in Deutschland. In anderen Wirtschaftsnationen ist die Zahlungsannahme per QR-Code und Smartphone auch für kleine Lieferanten und Unternehmer üblich. Vorreiter sind Länder wie China und Schweden, selbst bei Kleinstbeträgen des täglichen Bedarfs: Wer dort mit Bargeld bezahlt, wird misstrauisch beäugt. Allerdings zeigt sich auch in Deutschland mittlerweile ein steigender Trend: Bezahlvorgänge mit Karte oder Handy sind von 3,4 Milliarden im Jahr 2014 auf 5,3 Milliarden in 2018 geklettert, so Daten der Bundesbank.