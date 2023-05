In der Tat entstehen derzeit automatisierte Portale, die Kapitalmarktinformationen in bisher nicht gekannter Präzision und Relevanz abbilden. Dazu zählen auch KI-Sprachmodelle für den Finanzsektor. Finchat.io etwa ist so ein Programm, welches Informationen aus über 750 Unternehmen für Investoren, Analysten und Finanzberater bereitstellt. Spannend ist der Besuch einer solchen Website auf jeden Fall. Auch alternative Anbieter, die sich teilweise noch in der Betaphase befinden, sind mehr als unterhaltsam – sie sind beeindruckend. Gemein ist ihnen in der Regel, dass sie die Wahrscheinlichkeit, die „richtigen“ Aktien zu finden, auf Basis von Datenwolken maximieren wollen. Ihre Stärke ist zweifelsohne, dass die Menge der verarbeitenden Variablen gewaltig ist.