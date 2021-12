Andreas Emmert, CFA, ist Mitglied der CFA Society Germany.



Die Covid-19-Pandemie offenbarte, dass der Erfolg von Unternehmen gerade in volatilen Wirtschaftsphasen nicht auf der alleinigen Beachtung von Aktionärsinteressen basieren kann. Entscheidend ist hingegen die Berücksichtigung unterschiedlicher Anspruchsgruppen (Stakeholder). Diese Erkenntnis stellt per se kein Novum dar, jedoch gewinnt unternehmerische Sozialverantwortung in ihrer Tragweite zunehmend an Bedeutung. Dabei beschreibt das „S“ (die „soziale Säule“ in ESG) die Fähigkeit eines Unternehmens, Vertrauen und Loyalität zu schaffen – etwa bei Kunden, Lieferanten und insbesondere bei den eigenen Mitarbeitenden.