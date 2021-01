Um nicht der Gefahr eine „Vermögensillusion“ zu erliegen, müssen Anleger neue Fragestellungen bei der Strukturierung ihrer Kapitalanlage berücksichtigen. Was ist damit gemeint? Anleger könnten zu lange von einer anhaltenden oder sich wieder erholenden Werthaltigkeit ihrer Anlagen ausgehen, wenn sie nicht den technologischen Fortschritt sowie sich verändernde gesetzliche Grundlagen und gesellschaftliche Werte, die auf ihre Vermögen wirken, überprüfen. Ein Beispiel wäre der Aktionär, der in Unternehmen investiert ist, deren Geschäftstätigkeit auf der Förderung oder Verwertung fossiler Energierohstoffe basiert. Weitere Beispiele wären diejenigen Anleger, die etwa Anteilsscheine von Fluggesellschaften, Hotels oder gar Betreibern von Kernkraftwerken in Deutschland in ihren Portfolien haben.