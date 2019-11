Mit der abnehmenden Bedeutung der Intermediäre am Kapitalmarkt verändern sich auch die Rahmenbedingungen für die Marktteilnehmer. Durch die transparente Preisbildung für Eigen- oder Fremdkapital entweder über Plattformen oder über dezentrale Lösungen, sind Vorteile durch besondere Beziehungen zu einem Intermediär (einer Bank) ausgeschlossen. Die bevorrechtigte Zuteilung von Anteilen oder ein bewusstes Underpricing seitens der Investmentbanken, das dem Erwerber bereits am ersten Handelstag einen entsprechenden Gewinn sichert, wären ausgeschlossen. Die Blockchain-Technologie leistet damit auch einen wesentlichen Beitrag zur Demokratisierung der Kapitalmärkte. In den vergangenen Jahren hat sich der Kreis der Marktteilnehmer mit Zugang zu entsprechenden Emissionen deutlich verringert, da die Investmentbanken besondere Kunden bevorrechtigt bedacht haben. Nun könnte er wieder erweitert werden. Den Nachfragern von Kapital hilft dies, zu einer fairen Bewertung zu kommen. Für Anleger wiederum besteht der unmittelbare Zugang bei einer Neuemission, unabhängig von einer bevorrechtigten Zuteilung durch die Investmentbanken. Gleichzeitig würden durch signifikant sinkende Kosten auch kleinere Emissionen wirtschaftlich zu platzieren sein. Durch die sinkenden Transaktionskosten der Finanzierungsprozesse nähert man sich weiter einem vollkommenen Markt an.