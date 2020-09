Verkehrte Finanz(Welt): Der ewige Kampf der Anlagestile: Wer hat künftig die Nase vorn?

Ein höheres Gewicht des Value-Stils würde aus Portfoliosicht in Europa und den Schwellenländern einen größeren Aktienanteil implizieren. Denn in diesen Weltregionen sind die traditionellen Value-Branchen, beispielsweise Industrie- oder Finanzwerte, in den Aktienmarktindizes deutlich stärker als in den USA vertreten.



Mehr zum Thema

Unser wöchentlicher Anlegerbrief BörsenWoche liefert Ihnen auch in der Coronakrise konkrete Anlageempfehlungen und Updates zu unseren Musterdepots. Jetzt abonnieren!