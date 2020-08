Bei Amazon erfolgt der Vorgang des Bezahlens an die Händler längst unsichtbar für Endkunden. Apple hat mit Apple Pay das iPhone zum Bezahlmittel gemacht. Google bietet ein digitales Wallet und Facebook einen Token. Warum erhöhen nicht auch Banken die Geschwindigkeit in Richtung End-to-End-Digitalisierung? Warum digitalisieren sie ihre Prozesse nicht viel schneller?



Der Hauptgrund ist, dass die Finanzindustrie vor höheren Hürden bei der Digitalisierung steht als manche anderen Industrien, beispielsweise Branchen, aus denen Tech-Riesen hervorgegangen sind. Nehmen wir den Handel beziehungsweise E-Commerce: Ein falsch geliefertes Paar Schuhe kann der Kunde einfach neu bestellen. An die Führung seines Bankkontos hingegen oder an die Auszahlung einer Versicherung legt er einen ungleich höheren Maßstab an. Der Saldo muss jederzeit korrekt sein, und die Ermittlung des Versicherungsanspruchs muss auf Anhieb stimmen.