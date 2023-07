Das hat zur Folge, dass sich so manch potenzieller Kreditnehmer die Raten schlicht nicht mehr leisten kann oder will. Ein Immobilienkredit zu 4 Prozent oder ein Konsumentenkredit zu 5 Prozent wirken bremsend, nicht nur, weil der Zinssatz gestiegen ist, sondern gleichzeitig auch die notwendigen Kreditsummen wegen steigender Preise höher sind.



Die Folge ist nicht nur ein Rückgang im Finanzierungsgeschäft. Auch insgesamt halten sich Menschen und Unternehmen zurück: Die Nachfrage sinkt, entsprechend weniger Aufträge landen bei Unternehmen, die wiederum zurückhaltend werden was Expansion, Investitionen oder die Einstellung neuer Arbeitskräfte betrifft. Das Wirtschaftswachstum im Euro-Raum ist entsprechend gesunken und wir befinden uns seit Beginn des Jahres in einer echten Rezession, also einem Rückgang der Wirtschaftskraft.