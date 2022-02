Nicht viel besser diversifiziert ist der FTSE All-World. Dort kommen neun der zehn größten Titel aus dem Technologiebereich und machen rund 17 Prozent des Index aus. Rund 59 Prozent des Indexwertes liegt in den USA. Wer heute also einen globalen Aktien-ETF kauft, bekommt – überspitzt ausgedrückt – ein von den Zentralbanken auf Technologieunternehmen und USA getrimmtes Portfolio. Denn der von den Zentralbanken erzwungene Zinsverfall hat vornehmlich die Bewertungen von Aktien derjenigen Unternehmen erhöht, für die der Markt Gewinne in der ferneren Zukunft vermutet. Das sind vor allem Technologieunternehmen, die stark in den USA vertreten sind. Und mit der höheren Kapitalisierung dieser Unternehmen stieg ihr Gewicht in den Indizes.