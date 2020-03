Die Zukunft der Wirtschaft wird sich nicht allein über Rendite definieren. „Sie wird getragen durch Kooperation“, sagte der norwegische Wirtschaftsphilosoph Anders Indset unlängst auf der Konferenz The Virtuous Future of Finance der CFA Society Germany in Frankfurt. Mit Blick auf die Finanzindustrie ergeben sich daraus einige wichtige Implikationen. Zum einen die Abkehr vom Ansatz des Shareholder Value, also der vornehmlichen Fokussierung auf die Ansprüche der Investoren und Kapitalgeber. Abgelöst wird dieser Ansatz durch die Idee des Stakeholder Value, also einer Ausrichtung auf die Interessen aller mit einem Unternehmen in Beziehung stehenden Personen: Neben Aktionären etwa Mitarbeiter, Zulieferer und Anrainer. Neu ist dies per se nicht. So wurde diese Umbewertung nach dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre bereits intensiv diskutiert. Neu ist allerdings die Einbettung – und damit auch Akzeptanz – des Themas in einen breiten, konsensuellen gesellschaftlichen Diskurs.