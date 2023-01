Verkehrte (Finanz)welt Die Tücken der Inflation bei der Aktienauswahl

Wie wir gesehen haben, geben die Unternehmen die höheren Beschaffungskosten schnell an die Kunden weiter. Das schiebt auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld die Umsätze (nominal) an. Sofern es dem jeweiligen Management gelingt, die Margen zeitnah zu stabilisieren, werden auch die Erträge über die Zeit steigen. Allerdings hat das Jahr 2022 ebenso die Kehrseite der Inflation für die Aktienmärkte gezeigt. Die schnell steigenden Teuerungsraten haben die Notenbanken zu einem massiven Gegensteuern mit kräftigen Zinserhöhungen gezwungen. Rasch steigende Zinsen lassen bekanntermaßen die Aktienbewertungen purzeln, das heißt die Kurse sinken. Sobald allerdings die Inflation wieder auf ein erträgliches Maß zurückfällt und die Renditen an den Anleihenmärkten sinken, profitieren Aktien von ihren nominal höheren Unternehmensgewinnen. Dass Inflation Aktien sogar stimulieren kann, zeigt der türkische Aktienmarkt, der in 2022 satte 120 Prozent (in Euro) zulegte.



