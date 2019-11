Verkehrte (Finanz)welt: Die Zinswelt steht Kopf

Doch entgegen der in den vergangenen Jahrhunderten geübten Praxis steht die Zinswelt nun Kopf: An den internationalen Anleihenmärkten rentieren derzeit Anleihen mit einem Volumen von mehr als 15.000 Milliarden US-Dollar mit einer negativen Rendite. Dies gilt selbst für sehr lange Laufzeiten wie beispielsweise die 30-jährige Bundesanleihe, die im August 2019 mit -0,11 Prozent Rendite an Investoren verkauft wurde. Wir leben in einer verrückten Welt, in der Anleger Zinsen zahlen müssen, wenn sie ihr Geld verleihen.



Wer lässt sich auf so etwas ein? Das sind vor allem institutionelle Investoren – etwa Rentenkassen und Versicherungen – mit strikten Anlageregeln, die nur einen bestimmten Teil ihrer Anlagen jenseits der als sicher geltenden Staatsanleihen investieren dürfen. Damit kommen wir auch zum Hauptgrund der Negativzinsen: Im Prinzip ist es recht einfach – es ist zu viel Geld im Umlauf und Schuld daran haben nicht nur die Notenbanken mit ihrer ultralockeren Geldpolitik.



Der Zins fungiert als Preis des Geldes und bestimmt sich über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Und zurzeit übersteigt das Geldvermögen bei weitem die Nachfrage, so dass mittlerweile Aufbewahrungsgebühren verlangt werden können.