Der gelernte Reflex der letzten Jahrzehnte ist, dass die Zentralbanken schon wieder alles richten werden. Die Rahmenbedingungen haben sich jedoch drastisch verändert, weshalb Zweifel an dieser These angebracht sind: So sehen wir die Globalisierung der Waren- und insbesondere Finanzströme im Rückwärtsgang. Zudem herrschen geopolitische Spannungen zwischen den USA und China sowie kriegerische Eskalationen mit Russland vor. Hinzu kommen bedrohliche Staatsschulden und Haushaltsdefizite in der gesamten westlichen Welt, steigende Energiepreise und Versorgungsunsicherheiten in Europa sowie eine Erosion der Geldwertstabilität mit den höchsten Inflationsraten seit den 70er Jahren. Es spricht also vieles für einen dauerhaften Strukturbruch. Investoren müssen ihre Portfolios daher auf den Prüfstand stellen.