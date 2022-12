Steigende Rohstoff- und Finanzierungskosten schmälern hingegen die Unternehmensgewinne, was zu fallenden Aktienkursen führt. Dieses Verlustrisiko wird durch die Beimischung von Rohstoffinvestments kompensiert. Als probates Mittel zum Schutz vor Krisen haben sich in der Vergangenheit physisches Gold und Silber, also Edelmetalle, hervorgetan. Deren Wertentwicklung steigt bei fallenden Realzinsen (Zinsen abzüglich Inflation). Auf den Wert von Immobilien wirkt sich ein Umfeld mit sinkenden Zinssätzen und besonders günstigen Finanzierungskonditionen positiv aus. Hinzukommen Aspekte wie Standort und Objektqualität. Begehrte Immobilien in beliebten Regionen generieren attraktive Mieterträge. Sofern Sie zahlungskräftige Mieter haben, können Mietsteigerungen zum Ausgleich der Inflation vereinbart werden. Genannt werden sollten hier abschließend auch Kryptowährungen: Die Erfolgsaussichten von Bitcoin, Ether und Co. resultieren aus den Anwendungsmöglichkeiten für Zahlungsvorgänge und Technologien. Die Kurse der Digitalwährungen sind allerdings äußerst schwankungsanfällig.