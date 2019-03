Alle anderen Anbietergruppen wie kleine, spezialisierte Nischenanbieter, auf den deutschen Markt fokussierte nationale Anbieter und auch globale Investmentbanken spüren eine geringere Nachfrage nach ihren Produkten. Am wenigsten verlieren hierbei kleine, spezialisierte Nischenanbieter und am stärksten die globalen Investmentbanken. Das ist nicht unbedingt ein Argument für eine stark abnehmende Meinungsvielfalt im Markt, sondern eher für einen Abbau nicht benötigter, weil redundant vorhandener Kapazitäten.



Dennoch ist das Argument der „sterbenden“ Vielfalt an Meinungen und damit einer Abnahme der Effizienz noch nicht entkräftet. Denn die überwiegende Mehrheit der befragten „Buy Side“-Vertreter erwartet das Sterben der Analysehäuser für die Zukunft, auch wenn es bisher noch nicht feststellbar ist.