Ein komplettes Rückdrehen der Globalisierung und ein Verzicht auf die Vorteile grenzüberschreitender Spezialisierung und Wertschöpfungsketten wären nicht im Interesse Deutschlands. Einerseits wirtschaftlich, da dies – über die derzeitigen Härtefälle hinaus – breiten Wohlstandsverlust bedeuten dürfte. Andererseits politisch, da den wesentlichen Problemstellungen der Gegenwart – etwa Klimawandel, Corona-Pandemie, Geopolitik – nur im Rahmen einer breiten Kooperation möglichst vieler Staaten effektiv begegnet werden kann. Beide Dimensionen sind auch für Wertpapiermärkte sowie Anleger und deren Investmentstrategien hochrelevant. Nicht nur Volkswirtschaften, auch Unternehmen werden verstärkt darauf achten, nicht mehr in kritische Abhängigkeiten zu geraten. Im Zuge der weltweiten Ausdehnung von Wertschöpfungsprozessen haben viele Unternehmen bislang einen zu starken Fokus auf Effizienz (Kostensenkung, Produktionskapazitäten, Outsourcing) gelegt. Resilienz (also Widerstandsfähigkeit) kam dagegen zu kurz. Investitionen in den Aufbau dieser Resilienz werden zunächst neue Kosten verursachen. Es ist zudem zu erwarten, dass man an einigen Stellen niedrigere Produktivität und geringere Wachstumspotenziale hinnimmt – damit aber im Krisenfall in der Lage ist, das Wohlstandsniveau abzusichern.



