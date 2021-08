Bei einer derartigen Entwicklung stellt sich natürlich die Frage: Wer profitiert? Sicherlich haben zahlreiche sogenannte Neo Broker und Direktbanken mit userfreundlichen Frontends ihre Aktivitäten in Richtung dieser neuen Zielgruppen ausgerichtet und konnten Neugeschäft gewinnen. Meine Hoffnung ist jedoch, dass tatsächlich viele der jüngeren Bundesbürger in Deutschland langfristig profitieren. Eine aktuelle Umfrage der CFA Society Germany legt nahe, dass es der Wunsch vieler junger Leute ist, in den Schulen und Universitäten mehr über das Thema Finanzen zu lernen und so Chancen ökonomischer Bildung wahrzunehmen. Wichtig ist meines Erachtens, dass sie über Risikoklassen und Anlagehorizonte, aber auch über Börsenpsychologie umfassend aufgeklärt werden. Nur so schließen wir in Deutschland glaubhaft und langfristig in Sachen Aktienkultur etwa zu den skandinavischen Ländern auf.