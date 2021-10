Bei Exchange-Traded Funds (ETFs) kann es dagegen sein, dass in einem elektronischen Orderbuch auch einmal Leere besteht. Es gibt sogar Situationen, in denen tatsächlich jeweils nur ein Käufer und ein Verkäufer präsent sind. Wie soll man als Anleger so einen Gegenpart finden und schnell traden können? In der Regel stellen daher bei ETFs sogenannte Authorized Participants (AP), eine Spezialform der Market Maker, An- und Verkaufspreise. Ein AP hat die besondere Möglichkeit, neue ETF-Anteile zu kreieren. Hier kommt die hohe Transparenz von ETFs zum Tragen: Da der Emittent eines Aktien-ETFs täglich Informationen veröffentlicht, wie sich das Portfolio des Indexfonds zusammensetzt, ist auch der faire Wert laufend berechenbar. Ein AP kann daher im Markt die erforderlichen Aktien in der richtigen Größenordnung kaufen und diesen Aktienkorb beim Emittenten gegen neue Anteile des ETFs eintauschen.