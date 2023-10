Verständlichkeit und Konsistenz sind zentrale Aspekte, wenn es um die langfristige Akzeptanz und zielführende Unterstützung nachhaltiger Aktivitäten und Kapitalanlagen geht. Die Elektromobilität gilt als Paradebeispiel für die angestrebte Neuausrichtung der Wirtschaft. Das war auf der jüngst zu Ende gegangenen IAA in München wieder eindrucksvoll zu beobachten. Bauteile, die nur in Elektrofahrzeugen verbaut und dort benötigt werden, sollten per Definition im Rahmen der Lenkungswirkung der Sustainable-Finance-Regulierung profitieren. Sollte man meinen. Leider scheint die EU-Taxonomie dies anders zu sehen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest ein großer deutscher Automobilzulieferer im aktuellen Geschäftsbericht.



Sprach dieser Zulieferer im vergangenen Jahr noch von signifikanten taxonomiefähigen Umsatzanteilen, die auf Basis der Zulieferungen zu Elektrofahrzeugen entstehen, wurde im aktuellen Jahr (erstmals müssen europäische Unternehmen die Quote taxonomiekonformer Umsätze berichten) eine Null ausgewiesen. Anleger, die auf nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie setzen, müssten um dieses Unternehmen folglich einen Bogen machen.