An Breite und Tiefe wird die aktuelle Krise die Schuldenkrise der Jahre 2010 bis 2013 bei weitem in den Schatten stellen. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, spricht gar von einer wirtschaftlichen Rezession, wie es sie in Friedenszeiten noch nicht gegeben hat. Für den Euroraum erwartet die EZB (Stand: 13. Juni 2020) einen Absturz der Wirtschaftsleistung von bis zu 12,6 Prozent. Auf die Konsequenzen (unter anderem Nachfrageschocks, Insolvenzlawinen und Massenarbeitslosigkeit) reagieren EZB und Zentralbanken mit dem Aufkauf weiterer Staatsanleihen in Billionenhöhe.