Die Zahl der Neuaktionäre aller Altersklassen – vor allem bei den jüngeren Bundesbürgern – ist in Deutschland in den vergangenen Jahren rapide gestiegen. Indes: Das Thema „Financial Literacy“ (finanzielle und ökonomische Allgemeinbildung) bleibt weiterhin eine Baustelle. Zahlreiche nationale und internationale Studien (etwa OECD/INFE) legen hierzulande ein eher unterdurchschnittliches Niveau nahe. In einigen Bereichen hinken wir anderen Ländern hinterher.

Die Einstiegshürden für den Zugang zum Handel mit Finanzprodukten sind allerdings eher niedrig. Bisher werden bei Privatpersonen vor einem Trade zwar Kenntnisse und Erfahrungen abgefragt, diese aber kaum validiert. Eine neue Leitlinie der europäischen Aufsichtsbehörde ESMA zu den „Anforderungen an Angemessenheit und Ausführung“ könnte nun als Chance für Banken und Anleger begriffen werden.