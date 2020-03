Nicht ganz so überraschend wirkt dieser Umschwung jedoch vor dem Hintergrund, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik an den US-Inflationserwartungen ausrichtet. Diese werden wiederum nicht nur von der US-Konjunktur bestimmt, sondern scheinen auch stark mit der deflationären Entwicklung in der chinesischen Industrie zu korrelieren. Beim Blick auf den Warenkorb, der zur Berechnung der US-Kerninflation herangezogen wird, tritt der Zusammenhang zutage: 20 Prozent der Güter dieses Warenkorbs sind chinesische Importe. Was in China geschieht – und aktuell ist der dortige Markt schwach –, bleibt also nicht auf China beschränkt.



8. Preisdruck und Dollar-Schwäche

Trotz des deflationären Einflusses aus China stieg die US-Kerninflationsrate im Sommer 2019 auf 2,4 Prozent - ein Höchststand in den vergangenen zehn Jahren. Aktuell beträgt die Rate 2,3 Prozent.