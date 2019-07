3. Sowohl Eigen- wie auch Fremdkapitalgeber reagieren üblicherweise nervöser bei intransparenten, schwer zu verstehenden Geschäftsmodellen. Als das heutige Dax-Unternehmen Wirecard im Jahr 2016 Opfer einer Shortseller-Attacke gepaart mit zahlreichen Anschuldigungen über unlauteres Geschäftsgebaren wurde, da fiel dies auf durchaus fruchtbaren Boden. Denn das Geschäftsmodell des Unternehmens ist nicht einfach zu verstehen und das Management ist bisher auch nicht sonderlich bemüht, den Kapitalgebern die Komplexität verständlicher zu machen. All dies spielte sich zwar weit entfernt von einer Insolvenz ab, aber die Aktienkurse rauschten dennoch erstmal in den Keller.



4. Den plötzlichen Todesstoß können schließlich auch reine Gerüchte bringen (was vermutlich auch im Fall Wirecard eine große Rolle spielte). Das Risiko besteht darin, dass das Unternehmen einfach nicht mehr die Zeit hat, eine falsche Anschuldigung gerade zu rücken – zu schnell bröckeln die Umsätze oder flüchten die Mitarbeiter. Anfälligkeit für Gerüchte ist insbesondere dann gegeben, wenn die Branchensituation per se angespannt ist (und gegebenenfalls ein Konkurrent Interesse an der Ausschaltung hat) und wenn das Management kommunikativ unvorbereitet ist. Letzteres ist in der Realität sehr häufig ein Insolvenzbeschleuniger.