Das mag unbedenklich sein, wenn die Schuldenquote eines im Index hoch gewichteten Emittenten gering ist, aber es erhöht das Verlustrisiko für das gesamte Portfolio, wenn diese Quote hoch ist. Abgesehen von Totalausfällen können Anleiheportfolios auch an Wert verlieren, wenn Papiere im Rating heruntergestuft werden. Wie sehr das Risiko ansteigt, wenn die Bonität des Schuldners wackelt, verdeutlicht folgende Beispielrechnung: Auswertungen von Schroders legen nahe, dass die Herabstufung einer Unternehmensanleihe von „Investment Grade“ auf „Non-Investment Grade“ im historischen Durchschnitt zu einem Aufschlag (Spread) gegenüber risikolosen Anlagen um drei Prozentpunkte führt. Bei einer Bindung (Duration) von sieben Jahren fällt der Wert der Anleihe dann um einundzwanzig Prozent. Während in guten Zeiten im Schnitt rund drei Prozent aller Anleihen von Herabstufungen betroffen sind, kann dies in schlechten Zeiten durchaus jede zehnte Anleihe betreffen. Zudem dürfen zahlreiche Portfoliomanager Papiere unter „Investment Grade“ nicht halten – und müssen dann mit Verlust verkaufen.



Hinzu kommt, dass in Zeiten der Null- und Negativzinsen ein passives Anleiheportfolio auch ohne Ausfälle und Herabstufungen eher Wertverluste als Ertrag bringt. In solchen Zeiten lassen sich bei Anleiheanlagen Erträge nur noch durch aktives Management erzielen, welches Arbitragemöglichkeiten zwischen einzelnen Anleihen, Anleiheklassen, entlang der Zinsstrukturkurve und durch Neuemissionen von Anleihen nutzt.