Diese Entwicklungen bilden nur den Anfang einer ganzen Reihe von zu erwartenden Rechtsgrundlagen, denn mit den technologischen und rechtlichen Möglichkeiten müssen auch die Regulierung und die strafrechtliche Verfolgung von Fehlverhalten gleichziehen.



In Europa wird die Einführung eines E-Euro als Antwort auf Stablecoins wie beispielsweise Facebooks Libra diskutiert, und mehr als 50 Zentralbanken arbeiten aktuell an Central Bank Digital Currencies (CBDC). Währenddessen hat China schon vor fünf Jahren mit der Entwicklung des E-Yuan begonnen und die Digitalwährung bereits im Test. Überhaupt ist in China die Nutzung des elektronischen Zahlungsverkehrs via Smartphone (noch) sehr viel populärer als in Europa – und damit die Infrastruktur für Kryptowährungen bereits etabliert. Gleichzeitig jedoch wird vermutet, dass in China Geldwäsche und Kapitalflucht durch Kryptowährungen begünstigt werden.